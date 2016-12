A fuoco il Catas di San Giovanni al Natisone

UDINE - Un pauroso incendio si è sviluppato nella sede del Catas di San Giovanni al Natisone. Le fiamme hanno avvolto l'intero capannone, richiedendo un intervento massiccio di Vigili del Fuoco: otto squadre provenienti da Udine e Gorizia.

L'allarme è scattato nelle prime ore di martedì. Già in questa prima fase, i danni appaiono ingentissimi.

Il Catas è il laboratorio che si occupa delle prove e analisi per il settore legno arredo e non solo. E' utilizzato da molte aziende per ottenere certificazioni e per fare ricerca. L'attività si svolge in due centri operativi: il primo si trova a San Giovanni al Natisone, il secondo a Lissone (Brianza). Lo staff è composto da chimici, ingegneri e matematici a testimonianza della competenza e della specializzazione che sono alla base del successo dell’azienda.

Per ogni materiale e prodotto, Catas può comprovare l’effettiva rispondenza ai requisiti del cliente, la conformità alle specifiche previste dalle norme, il controllo della qualità, la sicurezza, la resistenza e la durata.