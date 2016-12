Incidente in viale XXIII marzo blocca il traffico

UDINE - Traffico rallentato in città il 20 dicembre a causa di un incidente stradale che si è verificato nella prime ore della mattinata. Lo scontro è avvenuto in viale XXIII marzo 1848, in particolare nel punto in cui l’arteria di dirama conducendo in piazzale D’Annunzio, di fronte all'Eurospar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per determinare le dinamiche del sinistro e i vigili del fuoco per bonificare la carreggiata.

Cos'è successo?

Secondo la ricostruzione effettuata dalla forze dell’ordine, una Suzuki proveniente da piazzale D'Annunzio - alla cui guida c’era C.B., una 45enne, residente a Palmanova - nel percorrere la rampa discendente di viale XXIII Marzo in direzione del viale Trieste, ha mancato la precedenza, in arrivo però c’era un altro veicolo guidato da un uomo di 61 anni residente a Remanzacco, G.T., che stava viaggiando regolarmente, inevitabile dunque lo scontro fra i due mezzi. C.B., una donna di anni 53, che viaggiava assieme all’uomo, è stata al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia a seguito delle ferite riportate.