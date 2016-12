Amedeo Minghi in concerto in Fvg!

FORNI DI SOPRA - Dopo il traguardo raggiunto dei 50 anni di grande carriera, Amedeo Minghi, cantautore e compositore fra i più influenti della scena musicale italiana, sta attraversando un periodo di grande impeto creativo che lo ha visto pubblicare, lo scorso 18 ottobre, il nuovo album dal titolo «La bussola e il cuore» (Sony), stabile per diverse settimane nelle classifiche dei dischi più venduti. Forte del nuovo lavoro l’artista ha pianificato un nuovo tour in partenza a fine gennaio, che toccherà le principiali città italiane tra cui Torino, Milano, Trento e Asti. Un progetto importante per un artista importante, che vedrà anche una straordinaria preview in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 4 gennaio Amedeo Minghi sarà infatti live per uno strepitoso e intimo concerto nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Cella di Forni di Sopra (inizio ore 21.00), evento organizzato dal Comune di Forni di Sopra e Zenit Srl, ingresso libero.

Tutte le informazioni su www.azalea.it.