365 giorni con il calendario del Tavagnacco

TAVAGNACCO - Un anno intero con le ragazze dell’Upc Tavagnacco. E' stato presentato durante la cena di Natale, il lunario dedicato alle calciatrici del Tavagnacco, ‘365 giorni gialloblu’. Due i formati scelti: uno tradizionale ‘da parete’, l’altro compatto ‘da tavolo’.

Decine le immagini presenti nel calendario, realizzato graficamente da Cristian Della Vedova con le foto di Mauro Vicario (con il sostegno di Moroso e Megavision, stampato da Grafiche Filacorda), che rappresentano non solo le calciatrici della prima squadra ma anche le ragazze della Primavera e delle Giovanissime.

Foto di squadra, azioni di gioco, gesti tecnici: tutto questo e molto altro nel calendario del Tavagnacco, che nell’ultima pagina propone anche le firme autografe delle ragazze della serie A. Un gruppo che proprio in questa stagione sta ben figurando, portando il nome di Tavagnacco in tutta Italia.

I due calendari sono in vendita insieme al prezzo di 10 euro. Le copie del lunario si possono acquistare sul sito del Tavagnacco (www.upctavagnacco.com), nella sede della società (via Sempione 1 ad Adegliacco) o nella redazione del Diario di Udine (piazza XXVI Luglio 24 Bis, a Udine).