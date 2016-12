Oggi tre appuntamenti dedicati ai più piccoli e un per i grandi!

UDINE – Ecco qui tre appuntamenti dedicati ai più piccoli e uno per gli amanti della musica.

L’Ora delle Storie

Dalle casette sugli alberi alle tane degli animali, dai castelli delle fiabe alle capanne più primitive. Come ogni terzo mercoledì del mese l’Ora delle Storie accompagna i piccoli lettori alla scoperta delle case più originali e fantasiose con il modulo ‘Casa, dolce casa’. L'appuntamento è per mercoledì 21 dicembre, dalle 17 alle 17.50 nella sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’, in Riva Bartolini. A pochi giorni dal Natale non poteva mancare una visita al fantastico laboratorio di Babbo Natale: attraverso un percorso di storie, tradizioni e leggende i piccoli lettori gireranno del mondo per scoprire come si trasformano le abitazioni grazie agli addobbi natalizi e alle usanze tipiche. L'incontro si concluderà con un piccolo laboratorio per imparare a realizzare un addobbo natalizio per la propria casa. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Tileggounastoria

Sempre mercoledì 21 dicembre alle 17 il tour nei quartieri dei lettori volontari del Club Tileggounastoria prosegue con una tappa nella biblioteca di viale Forze Armate 4. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Ludoteca comunale

Anche nella settimana di Natale la Ludoteca comunale offre aperture serali straordinarie e orari di apertura ampliati. Nella settimana che culminerà con il 25 dicembre i locali di via del Sale propongono un ricco programma di iniziative. Il 21 dicembre, dalle 16 alle 18, tornano i laboratori natalizi per creare simpatiche decorazioni ‘hand made’. Come sempre è consigliata la prenotazione chiamando il numero 0432/1272677. Sempre domani la Ludoteca proporrà, dalle 20.30 alle 23.30, la consueta apertura serale straordinaria del mercoledì. L’ingresso alla Ludoteca comunale è libero e gratuito. Per informazioni: tel. 0432 1272677-756.

‘While the others sleep’

‘While the others sleep’ è la prima del cd firmata da Lorenzo Tempesti. Il compact disc sarà presentato dal vivo il 21 dicembre, alle 18.45, al Tetris a Udine in via Portanuova 11. Da anni attivo nel settore delle colonne sonore per film, documentari e spot, Lorenzo Tempesti gestisce il proprio sito www.suonimusicaidee.it tramite il quale distribuisce le sue composizioni, autorizzando gli utenti al loro uso come colonna sonora di video, presentazioni, siti e spettacoli. Ha all’attivo diversi CD distribuiti solo in digitale, sia come autoproduzioni che come partecipazioni alle compilation professionali edite dalla casa discografica Soundiva.