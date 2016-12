Su Onde Furlane una lunga vigilia di Natale

UDINE - Si avvicina il Natale e come di consueto a Radio Onde Furlane si festeggia con una programmazione speciale, in modulazione di frequenza (90 Mhz per la maggior parte del Friuli, 90.2 Mhz in Carnia e 96.6 Mhz a Colonia Caroya, in Argentina) e su internet, all'indirizzo www.ondefurlane.eu.

Nella mattinata

La ‘lunga vigilia di Natale’ della radio libare dai furlans comincia alle 10 del 24 dicembre. Toccherà al direttore dell'emittente, Mauro Missana, inaugurare e poi condurre la ‘Fieste de Vilie’, una mattinata in cui si alterneranno gli interventi di collaboratori e ospiti e la musica dal vivo. Sarà l'occasione per ascoltare in diretta gli Scunfinants, quartetto di formazione prevalentemente classica che con un'attitudine nomade si avventura con successo tra le musiche popolari. Nel corso della mattinata è previsto anche un intervento comico di Caterina Tomasulo. Alla festa si può partecipare sia ascoltando sia presentandosi direttamente nella sede di via Volturno 29, con «alc di bon di bevi o di mangjâ», come recita il tam tam che già da qualche giorno si diffonde su Facebook e alla radio.

I festeggiamenti continuano nel pomeriggio

Dalle 15 alle 18, all'insegna dell'hip hop ‘made in Friûl’ e non solo. Gabriellina chiamerà a raccolta in via Volturno Mc’s, djs, producers, writers e b-boys della vecchia e della nuova scuola, nell'ambito della quarta edizione di GabiTerapia OneLove: tre ore di ritmi e di rime ‘live’ senza soluzione di continuità.

Piotrethon

Dalla vigilia si arriverà direttamente alla mattina di Natale, a partire dalle 20, con la nona edizione di Piotrethon, la maratona di musica e parole «per la libertà di esistere», che si chiuderà alle 8 del 25 dicembre. Come da tradizione, il leggendario Piotre guiderà un ricca e variegata ‘gnotolade’ con musica dal vivo e dj sets che si annunciano ‘speciali e urticanti’. Tra i protagonisti annunciati SuperEzio, No Motion, Mechanical Tales, Lala, Ambra Drius, Alberto Biasizza, Teo Ho, Fisarmoniche delle Valli, Hadrianus, Francis, Checo Crossoroads e Mara Sala.

Una giornata di festa

Quella del 24 dicembre è una giornata particolare di festa e confronto tra l'emittente, il suo pubblico e tutto quel mondo di cultura, socialità e volontariato per il quale la radio è un punto di riferimento tutto l’anno. Un anno che è stato segnato, tra l'altro, dalla seconda edizione di Suns Europe, condivisa con una serie di partner locali e internazionali.