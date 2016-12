Migrante trovato con 3 grammi di eroina

UDINE – Il contrasto allo spaccio di stupefacenti è stata l’attività preminente dei carabinieri della Compagnia di Udine nelle ultime 24 ore.

Nell'area di Tarcento, ad esempio, i militari della locale stazione coadiuvati dal personale del Norm, hanno identificato un 22enne cittadino extracomunitario, richiedente asilo ospite di una struttura ricettiva della zona, in possesso di 3,25 grammi di eroina custoditi in tre sacchettini di nylon. A seguito di un’ulteriore perquisizione è stato trovato un altro sacchetto contenente 1,5 grammi della medesima sostanza. La droga è stata posta sotto sequestro. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A Latisana, i carabinieri hanno identificato un 19enne del posto, trovandolo in possesso di 1,65 grammi di hashish. Il giovane stato segnalato alla Prefettura di Udine per condotte integranti illeciti amministrativi.