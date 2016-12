World Cheese Awards: sul podio i formaggi di Fagagna

FAGAGNA – Si è appena concluso in Spagna, a San Sebastian, il World Cheese Awards, la 30^ edizione del concorso più noto, a livello internazionale, che mette in gara i formaggi prodotti in tutto il mondo.

Premiati i migliori

Il gruppo Pezzetta di Fagagna ha ottenuto ben 4 medaglie di bronzo, in altrettante categorie. A essere riconosciuti fra i migliori formaggi al mondo sono stati: il Latteria di Grotta, nella categoria formaggi vaccini affinati, il Montasio Dop stagionato oltre 18 mesi, nella categoria vaccini, lo Zonzolan di Capra, nella categoria formaggi di capra, il Blu Ramandolo, nella categoria formaggi blu vaccini.

Numero record di iscrizioni

Il World Cheese Awrads si è tenuto nell’ambito dell’Internationale Cheese Festival, con un numero record di iscrizioni quest’anno: produttori provenienti da 30 differenti Paesi; la giuria era composta da 266 esperti di fama internazionale nel campo caseario, di diversa nazionalità; sono stati annusati, degustati e classificati oltre 3 mila formaggi. Un risultato straordinario per ben 4 formaggi prodotti dal gruppo Pezzetta che detiene il controllo anche della latteria di Ovaro (Ud), in Carnia, dove vai realizza la produzione anche di altre specialità casearie.

I formaggi premiati

Il Montasio Dop ottenuto da latte bovino della zona di produzione. Lo Zoncolan di Capra, prodotto con latte di capra, il cui nome richiama la vetta friulana. Il Latteria di Grotta: stagionato in una grotta di tufo del 1700, il formaggio di partenza è un latteria friulano prodotto con latte crudo, che viene stagionato per 4-6 mesi nostre celle di stagionatura a temperatura ed umidità controllata, per poi essere affinato in grotta. Il Blu Ramandolo: formaggio dall'erborinatura blu accesa e della vinaccia di uno dei più nobili vini da meditazione friulani. Maturato in cantine dalla temperatura di 15° gradi, il formaggio blu viene poi immerso in tini, ricoperto da vinacce di Ramandolo.

Soddisfazione dall'azienda

«Grande è la soddisfazione per tutto il nostro gruppo – afferma Marco Pezzetta, titolare dell’omonima azienda insieme al fratello Paolo – ben 4 dei nostri formaggi sono risultati fra i migliori al mondo. Non possiamo che ringraziare tutto il nostro staff, perché il merito di questo risultato è di tutti. Oltre che della nostra terra: il Friuli Venezia Giulia, da cui provengono queste produzioni tipiche. Ottenere un riconoscimento significa mantenere il livello qualitativo eccellente sul lungo periodo, sempre. Ciò ci sprona a fare sempre meglio».