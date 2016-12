Cade in mare tra Sicilia e Calabria: disperso un diportista friulano

TRICESIMO – Ha perso l’equilibrio ed è caduto in mare al largo di Capo D’Armi, in provincia di Reggio Calabria. E’ successo il 19 dicembre e da allora non si hanno più notizie Roberto Anzil, 66 anni, residente a Tricesimo. A darne notizia il quotidiano ‘La Sicilia’.

Al momento dell’accaduto sulla zona spirava un forte vento di scirocco, almeno 30 nodi, e il mare area agitato con onde altre 5 metri. A nulla sono serviti i tentativi di cercare l’amico da parte degli altri occupanti dell’imbarcazione che hanno lanciato l'allarme.

Nell’area dello Stretto le condizioni del tempo permangono burrascose a causa del forte vento di scirocco e per le prossime ore è stato diramato un nuovo allerta meteo per forte vento e temporali. Le ricerche, quindi, non sono semplici. Sono impegnate due motovedette della Guardia Costiera, un elicottero e un aereo del quinto reparto volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria.