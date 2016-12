Grave incidente in A4 all'altezza di Latisana

LATISANA - E' cominciata con un grave incidente la giornata sulle autostrade del Fvg. Nelle prime ore di giovedì mattina uno scontro tra un'auto, un furgone e un mezzo pesante ha bloccato il tratto di accesso da Latisana, causando 3 chilometri di coda (in direzione Venezia).

Due persone sono incastrate nelle lamiere dei loto mezzi. Al lavoro, per liberarle, i Vigili del Fuoco. Sul posto, oltre alla Polizia stradale e al personale di Autovie Venete, è intervenuto anche l'elisoccorso del 118.

Il traffico, in questi giorni è particolarmente intenso su tutta la rete autostradale, come sempre in prossimità delle festività natalizie, soprattutto in direzione Trieste. Per domani, venerdì 23 dicembre Autovie Venete prevede, sulla A4 Venezia Trieste, in direzione Trieste, traffico ancora piuttosto sostenuto nelle ore mattutine con una ulteriore intensificazione del flusso veicolare durante il pomeriggio e le ore serali. Possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert.