Capodanno in città: ufficializzato il programma

UDINE - Musica live, animazione, balli scatenati e gli attesissimi fuochi d'artificio di mezzanotte. Anche per il Capodanno 2017 il Comune di Udine propone l'immancabile formula del divertimento in piazza con migliaia di persone pronte ad attendere l'arrivo del nuovo anno in Giardin Grande. A partire dalle 22.30 piazza Primo Maggio ospiterà un ricco programma di intrattenimento e animazione gratuito e in diretta tv da piazza Primo Maggio su Udinese Tv, media partner dell'evento. La serata, organizzata dall’ufficio Turismo del Comune e dalla White Sound srl, sarà aperta dal dj set di dj Cristiano De Vitt, già protagonista dello scorso San Silvestro, che proporrà le migliori hit della musica pop e dance italiana e internazionale. Dalle 23 scatterà il primo set live delle 'Living Dolls', band al 100% femminile che per l'occasione si presenterà in versione 'extended' con 5 componenti, per un viaggio dal rock al pop, dal punk al rock'n' roll.

Ci sarà spazio anche per i saluti delle autorità

Pochi minuti prima della mezzanotte non mancheranno i tradizionali saluti delle autorità. Dal palco di Giardin Grande la presentatrice ufficiale della serata, la padovana Wendy Muraro, scandirà, insieme con tutto il pubblico, il conto alla rovescia fino al tradizionale brindisi di mezzanotte. Ad augurare buon 2017 a tutti i presenti saranno il sindaco, Furio Honsell, e l’assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi, che brinderanno con il pubblico al nuovo anno in attesa dello spettacolo pirotecnico con i colorati fuochi sparati dal colle del castello a cura dello Stabilimento Pirotecnico Friulveneto. La serata in piazza continuerà poi fino alle 2 del mattino con un non stop di animazione musicale delle 'Living Dolls' e il dj set finale con il dj Cristiano De Vitt nuovamente alla consolle.

Occhio di riguardo per la sicurezza

«Anche quest’anno come amministrazione comunale garantiamo i fondi per gli eventi principali del Capodanno, il concerto e lo spettacolo pirotecnico – sottolinea l’assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi –. Negli ultimi anni le abitudini sono cambiate e le piazze hanno sostituito i tradizionali cenoni di San Silvestro, confidiamo quindi che questo programma di intrattenimento possa rappresentare un investimento a vantaggio delle attività del centro che resteranno aperte per l’ultimo dell’anno». Dal punto di vista organizzativo un occhio di riguardo sarà riservato alla questione sicurezza, anche in relazione a quanto è avvenuto a Berlino lo scorso 19 dicembre. Proprio in quest'ottica nella prima mattinata di oggi, 22 dicembre, si è svolto in Questura un incontro tra forze di polizia e amministrazione comunale in vista dell'evento in programma in piazza Primo Maggio per San Silvestro. «Voglio tranquillizzare i cittadini e gli avventori che sceglieranno di festeggiare il nuovo anno in piazza a Udine – rassicura Venanzi – perché l'amministrazione, la polizia locale e la Questura stanno mettendo a punto un piano per garantire che lo svolgimento dei festeggiamenti possa avvenire in totale sicurezza». Inoltre, per agevolare la partecipazione del pubblico, l'amministrazione comunale e Ssm garantiranno il prolungamento dell'apertura di tutti i parcheggi in struttura della città fino all'una di notte (si ricorda l'orario di apertura riguarda il solo ingresso dal momento che l'uscita dal parcheggio è sempre consentita).