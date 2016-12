Antivigilia all'insegna della musica

UDINE - Ecco cosa attendersi per questa antivigilia.

‘De bande de Bande’

Uno spettacolo per salutare in musica il 2016. Venerdì 23 dicembre, alle 20.45, all’Auditorium di Pasian di Prato, appuntamento con ‘De bande de Bande’ (Dalla parte della Banda). Protagonista della serata la Banda Musicale di Passons, diretta dal maestro Andrea Picogna e presieduta da Marco Cuttini. Le musiche originali sono del maestro Valter Sivilotti, la voce narrante è quella di Fabiano Fantini. A impreziosire il tutto la voce solista di Jessica Interdonato. ‘De bande de bande’ è un melologo scritto da Carlo Tolazzi con la collaborazione di Ilaria Borghese, musicato da Valter Sivilotti in occasione del trentennale di fondazione del gruppo Folkloristico di Passons, che è stato celebrato nel 2014.

Musica a Venzone

Il Complesso Bandistico Venzonese, in collaborazione con la locale Sezione Ana, La Pro Loco e il Comune di Venzone propone venerdì 23 dicembre un appuntamento musicale per porgere gli auguri di buon Natale alla popolazione. Il concerto augurale inizierà alle 17.30 al Pio Istituto Elemosiniere e proseguirà con esibizioni in angoli caratteristici della città di Venzone. Conclusione sotto la loggia del Palazzo Municipale. Per informazioni: www.anbimafvg.it .

Filarmonica di Pozzuolo

La Filarmonica di Pozzuolo del Friuli propone, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Anbima Fvg, una serie di concerti per il mese di dicembre, il consueto concerto di Natale. Venerdì 23 dicembre alle 20.30 all'auditorium IPA si esibiranno la Mini Banda, la Banda giovanile e la Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, con i direttori Elisa Frezzani e Paolo Frizzarin. La Filarmonica di Pozzuolo accompagnerà in musica gli spettatori fino alla fine dell'anno con altri due appuntamenti: il concerto del Gruppo di ottoni della bassa Friulana, diretti dal Maestro Fausto Rodaro il 28 dicembre nella Sala Savino Duca nella nuova Casa della Musica e il concerto di fine anno dell'Orchestra AUDiMuS il 30 dicembre alle 20.45 all'auditorium IPA. Direttore il Maestro Francesco Gioia, solista Carlo Teodoro: in programma Saint-Saëns cello concerto Haydn sinfonia n.88. Ingresso libero a tutti i concerti. Info: www.anbimafvg.it .

Festa di Natale al Punto incontro giovani

Una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento per salutare l'inizio delle vacanze natalizie. Domani, venerdì 23 dicembre, dalle 20 alle 23, il centro di aggregazione Punto incontro giovani del Comune di Udine propone l'abituale appuntamento con la festa di Natale, che anche quest'anno sarà arricchita da una tombola e da tante sorprese per tutti. Inoltre, per salutare tutti i suoi frequentatori, il Pig dà appuntamento al 31 dicembre, dalle 10 alle 13, per una simpatica colazione di gruppo. Il Punto incontro giovani rimarrà comunque aperto, come le Officine Giovani di piazzale Valle del But, per tutte le vacanze di Natale, tranne nelle giornate di lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio. Il servizio Informagiovani di viale Ungheria 39 resterà invece chiuso dal 27 al 31 dicembre. Per informazioni: Punto incontro giovani, aperto il lunedì dalle 16 alle 18.30, da martedì a giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23 (mail puntoincontrogiovani@gmail.com, facebook Pig Cag, tel. 0432/582108 o 3405701800).

Officine By night: una serata dedicata a ‘Il Signore degli anelli’

Le Officine Giovani si immergono nelle atmosfere e nelle ambientazioni de ‘Il Signore degli anelli’. Venerdì 23 dicembre, alle 19, i locali di piazzale Valle del But ospiteranno una serata di ‘Officine By night’ dedicata alla famosissima trilogia di Tolkien. I partecipanti, trasportati all’interno di questo magico mondo, andranno alla scoperta dei segreti più nascosti della saga e delle curiosità sui protagonisti principali. Saranno analizzati gli aspetti tecnici della trilogia per comprendere come sono state immaginate le diverse ambientazioni, i luoghi e i personaggi. Durante la serata saranno presentati anche i disegni preparatori utilizzati nella produzione cinematografica. Per informazioni: Officine Giovani (tel. 0432 541975 | officinegiovani@gmail.com).

Babbo Natale all’Old Wild West

Grandi emozioni per tutti i bambini all’Old Wild West di Tavagnacco, dove venerdì 23 dicembre, direttamente dal Circolo Polare Artico, arriva il personaggio più atteso e amato di tutti i tempi: Babbo Natale. Dalle 17 alle 19, tutti i bimbi che si presenteranno nel ristorante di via Nazionale 35 potranno raccontare a Santa Claus i propri desideri, farsi immortalare con lui e, in ricordo di questo incontro davvero speciale, riceveranno immediatamente una stampa della propria fotografia. Ma, si sa, non c’è festa di Natale senza regali, quindi ogni bambino avrà in dono un coupon Mini Menu Old Wild West omaggio da utilizzare a gennaio 2017.

Ovunqu(è)Natale

Venerdì 23 dicembre alle 20.30, antivigilia di Natale, la chiesa di San Marco, in viale Volontari della Libertà 61, ospiterà il concerto ‘Gnot di Nadâl, Gnot di lusôr’, un immancabile appuntamento per il quartiere di Chiavris. Il programma di quest'anno vedrà la partecipazione del gruppo bandistico Tita Michelàs di Fiumicello, diretta da Flavio Luchitta, della corale San Marco di Udine, diretta da Tobia Dondè, e del coro Castions delle Mura di Bagnaria Arsa, diretto da Annamaria Viciguerra. L’evento è inserito nel circuito ‘Nativitas 2016’, curato dall’Usci, l’Unione delle società corali del Friuli Venezia Giulia nell’ambito del World Choral Day, la giornata mondiale del canto corale. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per informazioni: Puntoinforma, in via Savorgnana 12 (tel. 0432 1273717, www.comune.udine.gov.it).

Mozart e Beethoven per il Tradizionale Concerto di Natale al Teatrone

Sarà ancora una volta il Teatro Nuovo Giovanni da Udine il parterre d’eccezione per gli auguri di Natale in musica della città con il Tradizionale Concerto organizzato dal Comune di Udine insieme all’Associazione Progetto Musica e in collaborazione con il Conservatorio ‘Jacopo Tomadini’ per ricordare i tre caduti della Polizia di Stato, vittime dell’attentato di viale Ungheria 18 anni fa. Venerdì 23 dicembre alle 17 si alzerà il sipario sull’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani che presenterà un programma dedicato a due giganti della musica classica: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. L’ingresso è libero su prenotazione: i biglietti si possono ritirare presso la biglietteria del Teatro durante gli orari consueti di apertura. Informazioni: www.filarmonicifriulani.com | filarmonicifriulani@gmail.com.