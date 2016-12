Assegnate le Borse di studio in memoria di Fabrizio Mocchiutti

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Emozione, commozione, ma anche brio e allegria, così come avrebbe voluto Fabrizio. Alla cerimonia di assegnazione delle due borse di studio attivate dalla rete ‘Make My Design’ del Cluster Arredo Fvg con in memoria di Fabrizio Mocchiutti, l'imprenditore friulano scomparso otto mesi fa in un incidente stradale, è stato rispettato in pieno lo spirito con cui Fabrizio era conosciuto: la passione per il suo lavoro, la volontà di trasmettere il ‘saper fare’ ai giovani, la goliardia con cui aggregava amici e conoscenti.

I vincitori

Alla presenza dell’intera famiglia e delle istituzioni, in un’aula magna pienissima, lo scorso 15 dicembre, all’Isis Malignani di San Giovanni al Natisone (ex Ipsia), sono stati proclamati i vincitori delle borse di studio, scelti tra i primi cinque della graduatoria stilata dalla commissione, che consentiranno ai due studenti Sara Aiza e Riccardo Del Torre di coprire tutti i costi di iscrizione (1.375 euro lordi ciascuna) per i due anni di frequenza all’Its Arredo al ‘Corso di Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing’ per il settore arredamento della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy (biennio formativo 2016-2018).

Gli altri partecipanti

Nella rosa dei cinque c’erano anche Sara Lodolo, Cecilia Mariuz, Loris Rosso, che hanno ricevuto numerosi complimenti e in dono un libro dedicato al mondo del design, ‘affinché possa essere di buon auspicio per il biennio scolastico che da poco avete iniziato’, ha augurato Carlo Piemonte, direttore del Cluster Arredo. I due vincitori sono stato selezionati dopo un colloquio motivazionale con la commissione, composta dal direttore della Fondazione ITS Ester Iannis, dal prof. Maurizio Malduca del Liceo artistico Sello (presente alla cerimonia con la dirigente Rossella Rizzatto), da Carlo Piemonte, due rappresentanti della rete Make My Design, Agnese Pitassi della Giada e dalla sorella Laura.