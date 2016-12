19enne in prognosi riservata dopo un infortunio sul lavoro

PREMARIACCO – Si stava occupando della pulizia di un silo in acciaio, quando, per cause ancora in fase di accertamento – di cui si stanno occupando gli ispettori del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria – è svenuto, così come chiarito da Il Gazzettino che ne ha dato notizia.

I fatti

Un infortunio sul lavoro che ha visto per protagonista un ragazzo di 19 anni di Udine, impegnato nella sua attività in un’azienda vitivinicola nel comune di Premariacco, a Ipplis. Tutto è avvenuto attorno alle 16 del 22 dicembre. Sul posto insieme ai carabinieri di Cividale del Friuli anche una squadra dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso prontamente il ragazzo, poi trasportato d'urgenza all’ospedale. Per lui, come precisato dal quotidiano, la prognosi è riservata.