Il poliziotto ferito dall'attentatore di Berlino è friulano (© )

UDINE - L'attentatore di Berlino, Anis Amri, è stato ucciso a Sesto San Giovanni, Milano: ha urlato "Allah Akbar" sparando agli agenti che lo hanno fermato per domandargli i documenti. Dalle prime notizie era appena arrivato in treno dalla Francia. La pattuglia era composta dall’agente scelto, Christian Movio, 36 anni, della provincia di Udine (come riportato da Dagospia), del commissariato di Sesto San Giovanni e da Luca Scatà, di 29 anni, agente da dieci mesi e in prova da tre nello stesso commissariato, originario di Canicattì, in provincia di Catania. Christian è rimasto ferito ed è ora ricoverato all’ospedale di Monza con un proiettile conficcato in una spalla. Deve essere operato, ma le sue condizioni sono buone. Illeso il collega Scatà.