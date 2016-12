L'agente ferito è stato operato e sta bene. "Sono felice di essere stato utile"

UDINE - «Sono felice di essere stato utile in questo marasma che sta succedendo in Europa». Lo ha detto Christian Movio, l'agente rimasto ferito nel conflitto a fuoco con Anis Amnri, l'autore dell'attentato al mercatino di Natale a Berlino, così come riferito dal vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, che la ha incontrato in ospedale, a Monza.

«Il comportamento del mio collega di pattuglia è stato esemplare, ha reagito appena lui ha estratto la pistola dalla giacca e mi ha sparato. Io gli avevo appena chiesto di aprire lo zainetto», ha aggiunto il 36enne friulano (è residente a Povoletto) riferendosi a Luca Scatà, di 29 anni. Ex alpino, Movio è stato operato alla spalla ed ora sta bene. Nella foto tratta dal sito di Repubblica, sorridente con alcuni colleghi.