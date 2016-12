Muore in un incidente a 24 anni

CARLINO – Un 24enne di Carlino, Matteo Barbieri, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Aquileia a Carlino.

Il sinistro si è verificato verso le 16 di venerdì 23 dicembre. Il giovane sarebbe uscito di strada in maniera autonoma. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri di Latisana.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuto anche l’elicottero del 118, ma nonostante il prodigarsi dei sanitari per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che colpisce parenti e amici a pochi giorni dal Natale. Barbieri era nato a Palmanova il 4 novembre del 1992 ed era residente a Carlino.