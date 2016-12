Asfaltature: assegnati i lavori per viale Tricesimo

UDINE - Anche nel nuovo anno prosegue il piano di riqualificazione di strade, marciapiedi e piste ciclabili. Proprio in questi giorni l'amministrazione comunale ha assegnato alla ditta Sigura di Attimis la gara relativa ai lavori di riasfaltatura di viale Tricesimo e di un tratto di via Renati. Un intervento da 350 mila euro che partirà non appena saranno ultimati i lavori in via Tavagnacco, dove il Cafc sta completando la realizzazione della condotta fognaria.

«Abbiamo scelto di aspettare il completamento dei lavori di Cafc perché in questo momento il cantiere di via Tavagnacco sta scaricando traffico proprio su viale Tricesimo – spiega l'assessore alla Mobilità, Enrico Pizza –. Per questo abbiamo voluto coordinare i due cantieri in modo da ridurre al massimo i disagi per la viabilità». In base quindi al cronoprogramma presentato dal Cafc, la riasfaltatura di viale Tricesimo potrebbe iniziare dalla metà di febbraio. A seguire verranno realizzati i lavori su via Renati, auspicabilmente al termine delle lezioni e dunque a partire da giugno 2017.

Procede intanto anche l'iter relativo al maxi-piano da 500 mila euro per il riatto dei marciapiedi e delle piste ciclabili, per il quale è stata espletata la manifestazione di interesse e sta per partire la gara d'appalto vera e propria. Con questo intervento verranno riqualificati tratti di marciapiedi di varie vie: via General Cantore, via Siracusa, via Bariglaria (da via Cividale a viale Forze Armate e da via Emilia a via Bologna), via San Rocco e via Marco Volpe (lato ovest).