Rapina a un market di Castions di Strada

CASTIONS DI STRADA - Oramai un paio di volte alla settimana vi diamo conto di una rapina a mano armata. L'ultimo episodio si è verificato venerdì sera al market Vivo di Castions di Strada.

Poco prima dell'ora di chiusura due uomini con il volto coperto, armati di pistola, sono entrati nel supermercato intimando alla cassiera la consegna dell'incasso. I due ladri si sono dileguati portandosi via il cassetto con i soldi dentro.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito e l'unico cliente che in quel momento si trovava nel market non si è accorto di nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mortegliano e quelli della Compagnia di Latisana che stanno cercando di fare luce sull'accaduto e di rintracciare i malviventi.