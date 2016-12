Presentata la formazione Acrobatica 2017 delle Frecce Tricolori

RIVOLTO - Il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello ha partecipato il 21 dicembre alla tradizionale presentazione della Formazione Acrobatica 2017 delle Frecce Tricolori. Durante la manifestazione, svoltasi nella base militare di Rivolto, il comandante della Pan, maggiore Mirco Caffelli, ha presentato anche il tradizionale calendario della Pattuglia ed è stata pure l'occasione per lo scambio di auguri.



Nel suo intervento il vicepresidente della Regione ha ricordato i valori di questa prestigiosa formazione ospitata in Friuli Venezia Giulia. Per Bolzonello «la Pattuglia acrobatica nazionale rappresenta un vero e proprio simbolo di unità del Paese, un ambasciatore nel mondo della nostra cultura e dei valori che ci rendono comunità».



Il vicepresidente ha evidenziato inoltre come «sia motivo di grande orgoglio, per la nostra Regione, ospitare la Pan e supportare la sua attività. Le Frecce Tricolori sono la migliore rappresentazione di un Paese, il nostro, che crede nell'avanguardia e nell'eccellenza. Questo è reso possibile grazie allo sforzo quotidiano di tutti coloro che lavorano con grandissima professionalità all'interno delle Pattuglia acrobatica nazionale».