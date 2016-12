Presepi in Fvg: un bel modo per passare la vigilia di Natale

FVG - Come passare la giornata della Vigilia di Natale? Per chi non lavora o è impegnato negli ultimi preparativi, per la cena o per il pranzo di Natale, e per chi ha già fatto il giro di tutti i mercatini, una bella opzione è quella offerta dai presepi. Pensate che dai dati forniti da 'Progetto Presepe Fvg', 'Giro Presepi' ovvero la parte itinerante su tutto il territorio regionale, conta 4 mila 850 presepi sul territorio: 300 in provincia di Gorizia, 1350 a Pordenone, 1050 nella zona di Trieste e 2150 a Udine e dintorni. Ce n’è davvero per tutti i gusti: abbiamo quelli monumentali e altri Infinitamente piccoli, tanto da stare addirittura in una bottiglia. Visto il soggetto li possiamo trovare all’interno delle Chiese, ma spesso sono inseriti in contesti naturali di grande pregio ambientale.

Trieste

Impossibile dunque elencarli tutti, ma fra questi ricordiamo che a Trieste nella sala espositiva dei locali dell’ex Ufficio A.I.A.T., inserita nella prestigiosa cornice di piazza Unità d’Italia, è allestita una rassegna delle più recenti e originali opere presepistiche realizzate dagli artisti e artigiani dell’Associazione Triestina Amici del Presepio. Esposizione che è visitabile fino al 6 gennaio 2017, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

L’elenco di tutti i presepi presenti a Trieste e provincia è disponibile qui.

Udine

Spostandoci nella provincia di Udine, invece, spazio alla suggestione con uno degli eventi più attesi e caratteristici del Natale friulano. Stiamo parlando del ‘Natale subacqueo sul lago di Cornino’, che come da tradizione andrà in scena la sera della Vigilia. L’appuntamento è per il 24 dicembre alle 20.30, dopo la Santa Messa celebrata sulle sponde del lago, quando, i sub dell’associazione ‘Friulana Subacquei’ si immergono nelle cristalline acque del lago per far ‘nascere’ dai fondali il Bambin Gesù, che insieme alle altre statue del Presepe, sospinte dai sub, avanzano avvolte solo dalle fioche luci riflesse. Il Presepe resta visibile sul lago fino al 6 gennaio. La sera del 24, inoltre, gli organizzatori sono solito stupire il pubblico presente con una sorpresa: un albero di 6 metri qualche anno fa, una cometa luminosa l’anno successivo, 50 palloncini luminosi nel 2015.

L’elenco di tutti i presepi presenti a Udine e provincia è disponibile qui.

Pordenone

Nel pordenonese, a Poffabro, luogo di rara bellezza, arroccato ai piedi del Monte Raut, in Comune di Frisanco, con le sue alte case in pietra a vista e i suoi ampi ballatoi in legno, lungo le vie, in ogni balcone, nicchia, finestra, angolo o portone vengono allestiti, da numerosi appassionati del luogo e non solo, oltre 150 presepi, in perfetta arte spontanea, per rapire il visitatore e portarlo dentro il miracolo del Natale.

L’elenco di tutti i presepi presenti a Pordenone e provincia è disponibile qui.

Gorizia

Spostandoci su versante isontino, a Grado, va in scena l’esposizione dei presepi in un percorso itinerante all’interno del centro storico della cittadina, fra calli e campielli, e nei locali del Palazzo Regionale dei Congressi. Le opere esposte sono per lo più a carattere lagunare e marinaro, tant’è che il Presepe Galleggiante – allestito al porto – ne è considerato il simbolo per eccellenza ed è ambientato in una mota all’interno di un tipico casone. I presepi in mostra provengono da diverse parti d’Italia e – da quest’anno – anche da Austria, Regno Unito e Istria.

L’elenco di tutti i presepi presenti a Gorizia e provincia è disponibile qui.