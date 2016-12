Metà piste aperte ma skipass a prezzo intero

UDINE – Un Natale senza neve. Questi ultimi giorni del 2016 vanno in archivio, come già successo altre volte nel recente passato, senza precipitazioni nevose. La stagione dello sci è comunque salva grazie ai cannoni, che hanno permesso di produrre la coltre bianca sulle principali piste del Fvg.

Metà piste aperte ma prezzo pieno

Poco più del 50% degli impianti gestiti da PromoturismoFvg sono aperti, da Tarvisio a Ravascletto passando per Sella Nevea. Però, chi ha potuto sciare in questi giorni, pur ammettendo che la preparazione delle piste è ottimale (come al solito del resto, grazie all’abilità dei tecnici ex Promotur), ha storto un po’ il naso per il prezzo degli skipass. Nessuno sconto per l'esiguità di piste a disposizione: chi vuole sciare un giorno paga prezzo intero, 35 euro. Gli sconti decisi dalla Regione qualche settimana fa (50% in meno sul prezzo) scattano solo nel momento in cui non si raggiunge il 40% di demanio sciabile aperto. Ecco perché il costo dello skipass resta invariato in questi giorni. Una scelta discutibile per alcuni operatori montani, che avrebbero preferito uno sconto anche per il periodo natalizio, visto che il demanio non è completamente fruibile. Ma la posizione di PromoturismoFvg è stata diversa.

Dove si può sciare

A Tarvisio oltre all'area Duca d'Aosta, ha aperto anche la parte alta della pista Di Prampero e le piste Malga e Foresta collegate con la parte alta del Lussari. Aperta anche la pista da fondo Paruzzi per 2 km e anche il parco giochi e il bob su rotaia. A Sella Nevea accessibili le piste Canin Agonistica e Turistica e il campo scuola. A Ravascletto/Zoncolan sono aperte Zoncolan 3, Zoncolan 4, Goles, Canalone, Skiweg Cuel Picciul, Campetti Cima Zoncolan e i Campetti Madessa a Ravascletto. A Piancavallo a disposizione ci sono Campo scuola Daini, Busa Grande, Nazionale bassa, Caprioli 2 e Caprioli 3 (no Funk Park). C’è anche un anello di fondo di circa 1,2 km, il bob su rotaia, Nevelandia e il palaghiaccio. Forni di Sopra, infine, aperta la pista Davost e il campo scuola Davost, Varmost 2, Senas e CImacuta. Per gli amanti dello sci di fondo aperto un anello di 1,7 km in lovcalità Santaviela ed è aperto l'anello anche in notturna il lunedì e mercoledì dalle 18 alle 20. Per tutte le news in diretta www.promotur.org.