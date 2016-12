FVG - Il Natale è o non è la festa più bella di tutto l’anno? Ma certo che lo è – o almeno dovrebbe. Per renderla davvero speciale però, è importante curare tutti i minimi dettagli. Spesso una piccola disattenzione può rovinare irrimediabilmente la giornata più magica che abbiamo a disposizione. Ecco alcuni piccoli trucchi e consigli per star bene, spendere poco e proteggere i nostri bambini.

Ecco qui sei consigli per voi!