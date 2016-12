Incidente sulla A4: ferita un'intera famiglia

POCENIA - Un'intera famiglia è finita in ospedale dopo essere stata coinvolta in un incidente verificatosi in autostrada, nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste.

Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate poco prima di mezzanotte di venerdì. Su uno dei due mezzi, una Volkswagen Golf viaggiava una famiglia di origini kosovare. Nello schianto tutti sono rimasti feriti. Nel secondo mezzo coinvolto, invece, il conducente è rimasto illeso.

Come riporta l'edizione on line de Il Gazzettino, ad avere la peggio, nella famiglia che viaggiava sulla Golf, sono state la mamma, 30 anni, e la figlia di 6 anni, entrambe trasportate d'urgenza all'ospedale di Udine con un'ambulanza del 118. Sono in gravi condizioni. Il resto della famiglia, tra cui un bambino di 3 anni e altri due adulti, sono stati portati all'ospedale di Palmanova; sono tutti e tre feriti in maniera seria ma non sarebbero in pericolo di vita.

Tre le ambulanze sul luogo dell'incidente insieme ai Vigilid el Fuoco, alla Polizia stradale di Palmanova e al personale di Autovie Venete. Disagi al traffico veicolare.