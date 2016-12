Cacciatore pontebbano muore alla cena di Natale

PONTEBBA - E' morto durante una cena natalizia, stroncato da un infarto. Luigi Del Bianco, pontebbano classe 1940, è stato colpito da un malore venerdì sera mentre era a tavola con gli amici del Distretto venatorio di Pontebba. Si trovava nella pizzeria di via Mazzini insieme agli amici quando il suo cuore si è fermato, davanti agli sguardi attoniti degli altri cacciatori.

Immediati i soccorsi di chi in quel momento si trovava in pizzeria, con Del Bianco che è stato sottoposto al massaggio cardiaco. E' stato anche utilizzato un defibrillatore ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dell'equipe del 118 l'uomo era già morto.

Il sindaco Ivan Buzzi, presente al momento del malore, lo ricorda come una persona solare, sempre con la battuta pronta, amante della compagnia. Luigi Del Bianco lascia la moglie e tre figli.