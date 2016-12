J’Arrive ecco gli orari di apertura in occasione delle feste

UDINE – Grande successo per la grande mostra ‘Napoléon Bonaparte – J’Arrive, le cinque facce del trionfo’, ospitata per questa sua prima proposizione europea nell’ex Chiesa di San Francesco a Udine. Ottimo il riscontro di pubblico, proveniente per larga parte anche da fuori regione; si segnalano comitive provenienti da Venezia, Milano, Bologna e Modena, oltre che dall’estero. Sono infatti molti i turisti stranieri che partecipano all’evento, inserito nella Fvg Card, iniziativa promossa dall’Agenzia PromoTurismoFVG che permette di accedere a mostre e musei in regione a prezzo più che vantaggioso. Continuano intanto le aperture straordinarie con la mostra che rimarrà aperta tutti i giorni in questo periodo festivo fino all’8 gennaio, dal lunedì al sabato dalle 10. alle 13. e dalle 15. alle 18. e le domeniche dalle 10. alle 18. Nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, l’orario sarà pomeridiano con apertura dalle 15. alle 18.

Tutte le info su www.azalea.it