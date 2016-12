Accusa un malore mentre è alla guida: muore la sera della vigilia

FIUMICELLO – Stava tornando a casa per festeggiare la vigilia di Natale con la famiglia. Però Massimo Paronitti, 51enne originario di Monfalcone, a casa non ci è mai arrivato. E’ morto in un incidente stradale sulla strada statale 14 Triestina, in località Papariano, probabilmente a causa di un malore.

L’uomo, che si trovava in auto insieme alla moglie, si sarebbe accasciato sul volante finendo in un fosso. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. La donna, invece, è stata ricoverata in stato di shock all’ospedale di Palmanova.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Palmanova, per i rilievi di legge.