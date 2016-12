Guasto a un tubo dell'acqua: allagato l'accesso a porta Manin

UDINE - Guasto ai tubi dell'acqua in centro di Udine. Tutto è successo all'alba del giorno di Natale, poco dopo le 5, quando l'acqua ha cominciato a fuoriuscire dai tombini dell'area adiacente porta Manin (tra piazza Patriarcato e piazza Primo Maggio)

In poco tempo si è allagata la strada e anche gli scantinati dell'edificio che ospita il prefetto di Udine sono finiti sott'acqua. Sul posto i Vigili del Fuoco che con una pompa stanno svuotando i locali. Problemi anche alla viabilità.

Gli uomini del Cafc sono al lavoro dalle prime ore del giorno per tentare di sezionare la linea e individuare il guasto. Disagi per la popolazione, con centinaia di appartamenti (specie quelli ai piani più alti) che sono rimasti senz'acqua. Segnalazioni da via Percoto, via Vittorio Veneto, via San Valentino, via Gorghi. A rischio il pranzo di Natale per molti ristoranti della zona a causa della mancanza di acqua.

La situazione è tornata alla normalità verso Ele 13, grazie al lavoro del personale del Cafc.