FVG - Ci si augura che non sia così, ma può purtroppo sempre capitare che il regalo (l’acquisto) di Natale sia difettoso. Che fare allora per ridurre al minimo lo stress che questo contrattempo genera e per ottenere quanto spetta dal venditore? Più sotto l’elenco delle 8 cose da fare per risolvere il contenzioso stilate dal presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona.

Ecco qui tutto quello che c'è da sapere!