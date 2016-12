Grand Prix Nazionale di fioretto: terzo posto per la giovane atleta Asu!

UDINE - Ha solo 13 anni e fa parte della scuderia dell’Asu – Associazione Sportiva Udinese: lei è Elisa Perrone. Possiamo considerarla erede di Margherita Granbassi e di Stefania Vergente. Nel settore femminile, infatti, ha brillato ad Ancona, lo scorso 18 dicembre, nella prima prova di Grand Prix Nazionale under 14 di fioretto, conquistando il un terzo posto individuale nelle categoria Allieve.

Grande soddisfazione

Elisa già primeggia in Regione ma anche a livello interregionale: con il Veneto e l'Emilia Romagna le cui portacolori si contendono con lei il primato nelle competizioni interne. Merito di questa prestazione va anche al settore tecnico composto da Alberto Stella, Paolo Diana e in particolare all'istruttore Fabio Zannier che ha seguito l'atleta nella trasferta marchigiana. Soddisfazione arriva anche dai vertici della società: «Non possiamo che essere contenti di questo risultato, da tempo infatti la sezione scherma di Asu non può vantare un risultato a livello nazionale nella specialità del fioretto – spiega il consigliere ASU Gabriele Parmeggiani -. Si tratta quindi non solo di un ottimo modo per concludere il 2016, ma anche di un buon auspicio per il 2017».

Il futuro

Ora per Elisa è il tempo di conferme: a gennaio, per cominciare, sarà fra i protagonisti del Trofeo Internazionale Alpe Adria di fioretto e di spada riservato alle categorie del Gran Premio Giovanissimi, che si svolgerà al Pala Asu di via Lodi 1 a Udine il 13,14 e 15 gennaio 2017. A seguire, in primavera, non mancheranno poi gli altri impegni agonistici che culmineranno a maggio nell’assolata Riccione con il campionato italiano.