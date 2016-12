Arrestati per droga: in auto avevano 1,5 kg di hashish

UDINE – I controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Udine non si sono fermati in questi giorni di festa. I militari del Norm, coadiuvati da quelli della Stazione di Udine, hanno arrestato, il giorno di Natale, un albanese 26enne dimorante in Udine e un afghano 24enne in possesso di permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria. L’accusa è detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Durante un controllo effettuato nel quadro dei servizi straordinari predisposti per le festività natalizie nei pressi del casello autostradale di Udine Sud, i due sono stati fermati a bordo di una Toyota Yaris sulla quale, dopo una perquisizione, sono stati rinvenuti 1,5 chilogrammi di hashish.

L’albanese e l’afghano sono stati portati nel carcere di Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.