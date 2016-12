Trasporto pubblico locale: nel 2017 tariffe invariate

UDINE - Le tariffe del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017 restano invariate rispetto a quelle applicate nel 2016, tariffe peraltro già congelate dal 2015. Lo ha deciso la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio Mariagrazia Santoro, approvando la delibera che fissa il regime tariffario a partire dal prossimo primo gennaio per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario, marittimo e tranviario. Restano inoltre in vigore tutte le agevolazioni tariffarie introdotte nel 2016 a favore di studenti, famiglie e viaggiatori abbonati.

Ad agosto il servizio sarà riaffidato agli attuali gestori

La giunta ha approvato anche la proroga dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e marittimi agli attuali gestori, fino all'avvio del nuovo affidamento conseguente all'aggiudicazione della gara d'appalto regionale. Gli attuali gestori continueranno quindi a fornire il servizio di trasporto su base provinciale fino alla fine di agosto.

Come spiega Santoro «non si tratta di una mera prosecuzione poiché le Aziende di Tpl hanno dato la loro disponibilità ad avviare, senza oneri aggiuntivi per la regione, nuovi servizi sperimentali in risposta a quanto ci era stato richiesto dal territorio. Possiamo così potenziare in particolare i servizi scolastici e alcuni collegamenti extraurbani a beneficio di lavoratori e turisti».

Il nuovo accordo prevede pertanto alcuni servizi aggiuntivi che per Santoro «consentiranno di testarne la reale attrattività in vista del futuro cambio di gestore che, a fronte degli esiti della gara, porterà in dote percorrenze aggiuntive rispetto a quelle attuali, pari a 2,8 milioni di chilometri».

Le novità previste per il 2017

Nel tariffario 2017 sono comunque previste alcune novità, a partire dall'unificazione in tutta la regione del costo del titolo di viaggio urbano (orario intera rete di Trieste 60' e corsa semplice per le altre reti urbane) a 1,25 euro. Con l'effetto che il costo del biglietto orario intera rete 60' a Trieste si abbassa da 1,35 euro a 1,25 euro.

I minori di 10 anni accompagnati da familiare in possesso di regolare titolo di viaggio viaggeranno gratuitamente su bus urbani ed extraurbani (compresi servizi tranviari). Finora l'accesso gratuito era consentito solo per minori fino ad 1 metro di altezza. Nelle giornate di sabato e domenica viene introdotto uno sconto a favore dell'utilizzo del treno per spostamenti turistici interni: sui servizi ferroviari in ambito regionale gestiti da Trenitalia è prevista, infatti, dal mese di febbraio 2017, l'applicazione di uno sconto del 20% del costo del biglietto di corsa semplice (tariffa 39/7/1).

Nuovi collegamenti tra Comuni e frazioni

Quanto al trasporto su gomma, l'accordo di proroga con le società gestrici introduce servizi sperimentali su tutto il territorio. A Trieste e nell'Isontino la sperimentazione riguarda il potenziamento dei servizi scolastici nel capoluogo e la prosecuzione dei nuovi collegamenti sperimentali con la Fincantieri di Monfalcone. Sono in corso di valutazione inoltre l'attivazione di un servizio festivo di collegamento con la località Fernetti e l'intensificazione del servizio festivo Trieste-Muggia. Nell'area udinese sono previste ulteriori percorrenze dall'autostazione Tarvisio e verso le frazioni e nuove tratte derivanti dalla messa in esercizio del terminal studenti di Udine. In sostituzione del servizio ferroviario attualmente sospeso, vengono introdotti i collegamenti diretti dal polo scolastico di Cervignano del Friuli ai Comuni di Muzzana del Turgnano e Palazzolo dello Stella. Nel Pordenonese verranno attivati nuovi collegamenti mattutini, al di fuori delle fasce orarie di punta, sulle direttrici Pordenone, Fiume Veneto, Zoppola, San Vito e Prata, Pasiano, Azzano X; queste ultime per migliorare il collegamento con il polo sanitario azzanese.