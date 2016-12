A Natale e Santo Stefano Eurospar e Despar aperti

UDINE – A Natale e Santo Stefano i negozi del Friuli Venezia Giulia avrebbero dovuto restare chiusi. Dappertutto ad esclusione delle località definite ‘turistiche’ (Lignano, Grado, Trieste e Tarvisio). Eppure il gruppo Aspiag ha scelto di aprire comunque una dozzina di punti vendita anche nelle località ‘non turistiche’, contravvenendo, in questo modo, alla norma regionale.

E così alcuni supermercati Eurospar e Despar hanno alzato le serrande, ‘costringendo’ decine di lavoratori a lavorare anche in questi giorni di festa (ovviamente con un surplus di stipendio del 30%). Una scelta che fa discutere e che probabilmente sarà contestata dalla stessa Regione: chi non rispetta la legge (su cui pende un pronunciamento della Corte Costituzionale) rischia una sanzione tra i 3 e i 30 mila euro. Sanzione che evidentemente non spaventa alcuni dei gruppi della grande distribuzione.

Un’apertura che fa discutere gli stessi clienti, tra chi ritiene giusto aprire anche nelle giornata di festa e chi invece preferirebbe dare la possibilità a tutti di restare con le proprie famiglie almeno per una decina di giornate all’anno.