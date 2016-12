Auto e moto si scontrano ad Ariis: 33enne rischia la vita

RIVIGNANO TEOR – Un 33enne di Ariis è ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale di Udine. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in sella alla sua Honda: dopo lo scontro con un’auto il cuore del 33enne (M.P. le sue iniziali) ha smesso di battere per qualche istante. Rianimato dai sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato con urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in terapia intensiva.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di Santo Stefano, coinvolgendo la Honda 900 del 33enne e una Skoda Octavia condotta da un residente della zona di Rivignano. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento, e il centauro è stato sbalzato sul cofano della Skoda. Solo lievi ferite per l’automobilista. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Codroipo e la polstrada di Udine.