Muore a 9 anni per una rara patologia

GEMONA DEL FRIULI – Una notizia che stringe il cuore arriva da Gemona del Friuli. Ad anticiparla è l’edizione on line de Il Gazzettino. Un bimbo di 9 anni, di nome Federico, è morto il giorno di Natale a causa di una rara patologia diagnosticata alla nascita.

Il piccolo si trovava in autostrada insieme ai genitori, quando il suo cuore ha smesso di battere, all’altezza dello svincolo di Portogruaro. Inutili i soccorsi: per Federico non c’è stato nulla da fare.

I genitori, nel grande dolore per la perdita del loro piccolo, hanno trovato il coraggio di donare gli organi, in modo da poter salvare altre piccole vite. Non solo, hanno anche avviato una raccolta fondi per l'ospedale Meyer, la clinica toscana dove stavano portando Federico.