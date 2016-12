Borsa di studio da 12 mila euro sulla specialità regionale

UDINE - Il Consiglio regionale del Fvg ha istituito una borsa di studio, in occasione della celebrazione della 'Fieste de Patrie dal Friul', a favore di uno studente universitario che elabori uno studio sull'ordinamento giuridico della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento agli elementi costitutivi della specialità regionale e allo sviluppo della stessa.



Potranno partecipare gli studenti iscritti agli atenei di Udine o di Trieste per l'anno accademico 2016-2017 all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico e non oltre il primo anno fuori corso; oppure iscritti con le stesse modalità a una stessa facoltà italiana, purché residenti in Fvg o in quanto figli di un corregionale all'estero.



La borsa di studio è di 12.000 euro; la domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro le ore 13 del 17 febbraio 2017.

Il bando completo è consultabile all'indirizzo web del Consiglio regionale: http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/at/11_bandi_gara_e_contratti/bandi_e_avvisi.html