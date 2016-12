Confcommercio e UdineIdea: volantinaggio contro la 'nuova' via Mercatovecchio

UDINE - Confcommercio e UdineIdea hanno cominciato a consegnare alle attività commerciali e di pubblico esercizio del centro storico di Udine un volantino che ribadisce la loro contrarietà al progetto proposto dal Comune di Udine in merito alla tipologia di pavimentazione scelta per via Mercatovecchio e all'assenza di una visione di arredo urbano. Una posizione già precisata nei giorni scorsi quando hanno sottolineato con forza che «va fermato il progetto» (l'intero articolo è qui).

Dopo ripetuti incontri e confronti con il Comune sull’argomento e sulle problematiche riguardanti la viabilità e l'arredo urbano del centro storico, le due associazioni fanno sapere alle imprese che, ribadita la richiesta formale di sospendere i lavori, non si intende abbassare la guardia. Di qui l’invito a esporre sulla porta o sulla vetrina di locali pubblici e negozi il volantino.