"Non ho fatto nulla di eroico, solo il mio dovere"

UDINE – Non crede di aver fatto nulla di eroico, ma soltanto il suo dovere. Cristian Movio, l’agente friulano ferito nello scontro a fuoco con il terrorista di Berlino, ha trascorso il Natale nella sua casa a pochi passi da Udine.

«Siamo una famiglia normale, ci teniamo alla riservatezza. Non siamo abituati a tutta questa risonanza», ha dichiarato all’inviato del Corriere della Sera arrivato in Friuli per tentate di parlare con lui. Non ha potuto parlare della notte dello scontro a fuoco di Sesto San Giovanni, però ci ha tenuto a precisare di non «aver fatto qualcosa di eroico. Soltanto il mio lavoro».

Un Natale diverso quello trascorso da Movio insieme alla sua famiglia, durante il quale ha ricevuto le visite di amici e parenti. E durante il quale è stato ‘tempestato’ da decine di messaggi. «Si congratulano con me, mi fanno i complimenti» dice sottovoce al giornalista del Corriera della Sera, quasi come se fosse stupito di tanto clamore.

Intanto migliorano a vista d’occhio le condizioni di salute di Movio. «Sto meglio, riesco a muovermi senza troppo dolore», ha assicurato.