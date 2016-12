Mussolini cittadino onorario del 'feudo rosso' friulano

AQUILEIA - Benito Mussolini cittadino onorario di Aquilea. Il fatto celato fra le pieghe della storia ritorna alla ribalta dopo il convegno dedicato alla fusione tra Terzo e Aquileia dei giorni scorsi. Non dimentica di ricordare il fatto, in un intervento molto sentito, lo storico locale Giorgio Milocco. Così alcuni si sorprendono di come uno dei territori più 'rossi' del Friuli annoveri fra i cittadini illustri anche Benito Mussolini. Onorificenza concessa quando il comune di Aquileia era unito con Terzo e Fiumicello.

