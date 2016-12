Bruciano i boschi della Carnia

TOLMEZZO - Un incendio di vaste proporzioni sta devastando i boschi sopra Tolmezzo, nella frazione di Fusea. Il fuoco è divampato verso le 18.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco (la centrale è stata tempestata dalle chiamate non solo dei tolmezzini, ma anche di chi transita sull'autostrada A23), le guardie forestali e i volontari della Protezione Civile del Fvg. Le fiamme sono difficili da contenere a causa del forte vento che dalla mattinata di martedì si è alzato sull'Alto Friuli.

L'oscurità non aiuta le operazioni di spegnimento e si attende l'alba per far intervenire l'elicottero della Protezione Civile regionale, che aiuterà le squadre di terra facendo cadere l'acqua dall'alto. Sul luogo dell'incendio anche carabinieri e personale del 118. Ancora ignote le cause delle fiamme: per ora non si esclude alcuna ipotesi, dolo compreso.