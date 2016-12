Australia, Paese di immigrazione: lo sanno bene due giovani friulani

FVG - Sono circa 53 mila gli italiani che ogni anno atterrano in un aeroporto australiano, per vacanza, per un'esperienza di lavoro, per studiare e spesso con l'obiettivo di trasferirsi in maniera definitiva. In particolare, sono 33.300 i visti turistici richesti, più di 14 mila i visti vacanza e lavoro (working holiday visa), 3 mila quelli per gli studenti (student visa), 2.100 quelli per i dipendenti che hanno ricevuto un'offerta di lavoro di 2 o 4 anni (sponsor), e circa 600 i visti permanenti rilasciati, secondo il sito del Dipartimento di immigrazione.

Friulani in Australia

Di questi dati ne sanno qualcosa Ilaria Gianfagna e Stefano Riva, che tre anni fa hanno fondato Just Australia, l'infopoint per chi vuole trasferirsi nel Paese, con sede a Melbourne dove sono passati circa 6 mila italiani in 3 anni. «L'Australia è un paese multi-etnico – dicono - estremamente moderno, dove la qualità della vita è molto alta, tra burocrazia snella, infrastrutture e servizi efficienti, stipendi elevati e commisurati ai costi, opportunità di lavoro e prospettive future, clima mite, spazio per il tempo libero e la vita all'aria aperta. In particolare Melbourne è stata nominata per il sesto anno consecutivo la città più vivibile al mondo. L'ideale per chi vuole cambiare vita e crearsi un futuro all'estero».

Just Australia

Un infopoint italiano e gratuito, oltre che un'agenzia educativa specializzata in percorsi di studio e di lavoro, ecco cos’è Just Australia. Nata su idea di Stefano Riva e Ilaria Gianfagna, entrambi di Udine rispettivamente con un background nel mondo degli eventi e del giornalismo, vanta una serie di collaborazioni con scuole, studi legali, traduttori, agenti di immigrazione, banche, agenzie di viaggi, assicurazioni sanitarie e altre aziende. «Cerchiamo di creare il percorso più adatto a ogni singola persona, a seconda di professione, età, stato civile, budget, tempo a disposizione e passioni – raccontano Stefano e Ilaria - e in più svolgiamo gratuitamente le prime pratiche per i neoarrivati: tax file number, (il codice fiscale australiano) curriculum in inglese, apertura del conto in banca, assistenza nella ricerca di casa e lavoro, consigli e dritte su come vivere, lavorare e andare a vivere in Australia». Stefano e Ilaria per primi hanno avuto qualche difficoltà a capirne di più appena arrivati, da qui è nata l'idea di un servizio totalmente gratuito, perché convenzionato con le scuole che rappresentano in tutta l'Australia.

