20enne si schianta contro la pompa di benzina e l'auto si ribalta

UDINE – Stava percorrendo viale Venezia, a Udine. Era notte, a breve le 2 del 28 dicembre. All’altezza dello svincolo che conduce alla tangenziale - come chiarito da Il Gazzettino - ha perso il controllo dell’auto, una Lancia Y, andando a schiantarsi nell'area della pompa di benzina Oil Italia (che nella giornata del 28 dicembre è rimasta chiusa). Nell’impatto l’auto si è ribaltata.

Tanta paura

Le cause del sinistro, che ha visto per protagonista una ragazza di 20 anni, sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta per i rilievi del caso. Sul posto anche i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Udine (che hanno messo in sicurezza l’area). Per la ragazza - come riportato dal quotidiano - sicuramente molta paura ma fortunatamente solo ferite lievi.