Oltre 4 mila le ‘vittime’ di NoExit, l’Escape Room più amata di Udine

UDINE - L’ultima tendenza arrivata da Stati Uniti ed Europa e sbarcata da pochissimo anche a Udine sono le Escape Room: una sorta di film vissuto in prima persona in cui, attraverso istruzioni introduttive e alcuni indizi, i partecipanti si immergono nella trama e mettono alla prova le proprie abilità per trovare risposte, soluzioni e una via di fuga dal luogo in cui si ritrovano rinchiusi.

NoExit a Udine – Un’esperienza unica

La NoExit di Udine, locata in Viale Trieste 92, non è però una normale Escape Room: immersi nell’atmosfera inquietante di una Villa apparentemente abbandonata (sono presenti degli attori), i partecipanti si ritrovano a ripercorrere una vicenda noir che si svolge a metà Novecento e di cui devono scoprire tutti i retroscena allo scopo di soddisfare il Padrone della Villa e avere ‘salva la vita’. Suggestioni filmiche sono presenti, ma questa Escape Room si distingue da tutte le altre per il grande realismo e tant’è che il maggiordomo della Villa, Edgar, è divenuto ormai celebre in quasi tutto il Friuli.

Prima di Udine, solo Milano, Torino e Firenze

A partire da marzo 2016 i curiosi sono stati invitati a prenotare la loro esperienza in prima persona su www.noexitroom.com e sembrerebbe che i curiosi siano stati davvero molti, poiché NoExit ha già visto la partecipazione di più di 4 mila persone in meno di un anno dall’apertura, merito i giudizi entusiasti dei partecipanti: giudizi talmente positivi da far posizionare NoExit di Udine addirittura al sesto posto fra tutte le attività della sezione ‘giochi e divertimenti’ in Italia di TripAdvisor, successiva solo a proposte di città turistiche come Milano, Torino e Firenze.

Adatto a tutti

Cooperazione e intuizione da un lato… mistero, brivido e azione dall’altro: questo è, dunque, il mix di ingredienti della prima e più amata Escape Room udinese: NoExit.

