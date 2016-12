TEDx Udine cerca volontari

UDINE - Tedx Udine (il 3 marzo 2017) apre le porte alla città, ai ragazzi e alle ragazze che si vogliono mettere in gioco. Con questa prima edizione viene inaugurato il palco di Udine. Una riflessione sul concetto di tempo sotto diversi punti di vista: Science, Experience & Work. Benjamin Franklin scrisse: 'Il tempo è la sostanza di cui è fatta la vita', ma il tempo in realtà esiste? Perchè ne veniamo condizionati? Come organizziamo la nostra giornata e che valore diamo al nostro tempo nella vita e nel lavoro? Gli speaker porteranno un punto di vista personale a queste domande, proponendo al pubblico un momento in cui fermarsi e riflettere anche su se' stessi. Una giornata in cui ogni istante sarà segnato da un'esperienza particolare da vivere. Una giornata in cui il tempo si potrà ri-modellare.

Cercasi volontari

Per l'occasione si cercano ragazzi e ragazze volenterosi, capaci, brillanti, entusiasti e talentuosi. Organizzare un Tedx (soprattutto se è la prima volta) è una grande sfida, per questo c'è bisogno di una squadra che possa dare supporto. Le mansioni che andranno svolte sono le seguenti: social, foto, logistica e guest check-in (l'invio delle domande può avvenire entro il 15 gennaio 2017).

Profilo Social

Il candidato ideale è una persona che ha già avuto esperienze di promozione di eventi tramite i canali social, che conosce le strategie di pubblicazione e che fa della creatività il suo cavallo di battaglia. Si occuperà pertanto di seguire i profili social fino al giorno dell’evento per poi occuparsi della storytelling durante il suo evolversi. Il social media team sarà composto da 8 persone.

Profilo Foto

Il ruolo dei fotografi, due, sarà necessario solo il giorno dell’evento. Il lavoro da svolgere sarà quello di scattare delle fotografie al pubblico, all’interno di un’attività che per ora non è stata ancora svelata.

Ruolo Logistica

Il team logistica, probabilmente il ruolo meno gettonato ma uno dei più importanti, si occuperà di allestire gli spazi e di controllare che tutto ciò che serve durante la manifestazione sia sempre al suo posto, disponibile e funzionante: sedie, manifesti, bicchieri d’acqua e bottigliette, tendaggi vari, scatoloni, tavoli e chi più ne ha più ne metta. Il team sarà formato da 4 persone.

Profilo Guest Check-in

I candidati per questo ruolo si dovranno occupare dell’accoglienza del pubblico durante il giorno dell’evento. Caratteristiche fondamentali: sorriso e professionalità, perché la prima impressione è quella che conta.

Se qualcuno dovesse riconoscersi in uno di questi profili e volesse mettersi in gioco, può candidarsi come volontario per il TedxUdine!