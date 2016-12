Nuovi incentivi per gli impianti energetici a biomassa legnosa

UDINE - E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il nuovo regolamento che incentiva la

realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa. Ne dà notizia l'assessore regionale alle risorse agricole e forestali, Cristiano Shaurli, il quale precisa che «le nuove disposizioni prevedono specifici contributi a favore delle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari di foreste che realizzano impianti termici a biomassa legnosa proveniente da foreste e dall'arboricoltura da legno specializzata».



Il regolamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, stabilisce che dal primo gennaio al 28 febbraio di ogni anno i

potenziali beneficiari possano chiedere la concessione delle sovvenzioni per l'acquisto e la messa in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica maggiore a 35 kW e inferiore a 100 kW, incluse tutte le opere idrauliche e elettriche funzionali all'impianto. Unitamente alle caldaie è ammissibile anche la realizzazione di un sistema di telecontrollo dell'impianto ed eventualmente anche l'installazione di un container a protezione dell'impianto stesso o per il deposito della biomassa.



Le domande di contributo vanno presentate all'Ispettorato forestale competente per territorio, che provvede alla loro

istruttoria con procedimento valutativo a sportello. I contributi sono concessi a titolo di 'de minimis' e stabiliti in misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile, nel caso di soggetti pubblici, e del 50 per cento della spesa ammissibile per gli altri soggetti.



«Il nuovo regolamento - evidenzia l'assessore - si somma ad altre importanti scelte operate dall'amministrazione regionale, come l'incentivazione all'utilizzo del legname certificato secondo le previsioni dei piani di gestione forestale e gli investimenti a favore della viabilità forestale, per valorizzare la risorsa legno del Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di promuoverne una gestione moderna e sostenibile».