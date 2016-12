Fiamme sul monte San Lorenzo, sopra Faedis

FAEDIS – Un altro incendio sta impegnando Vigili del Fuoco, guardie forestali e volontari della Protezione Civile. Dopo i versanti nei boschi di Curiedi, nel Tolmezzino, ora è il monte San Lorenzo, in località Pedrosa, a essere interessata dalle fiamme (l’area è quella sopra Faedis, a ridosso dei ripetitori delle tv).

L’incendio sarebbe divampato nel pomeriggio di mercoledì. Sul posto, come detto, il personale addestrato per affrontare le emergenze come Vigili del Fuoco e guardie forestali. Alcuni lettori ci hanno segnalato che il fuoco è visibile anche da Udine.