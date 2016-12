Design e innovazione: ecco ‘Hours Life-Store’

UDINE – C’è un nuovo negozio in città. Si chiama ‘Hours Life-Store’ e si trova in via Gemona 28. Cosa vende? Prodotti hi-tech di design e accessori innovativi. Oltre a questo fornisce assistenza nella riparazione di prodotti Apple. Un concept di vendita originale, il primo del suo genere a Udine, messo in piedi da un imprenditore 21enne, Matteo Bressan. Così come originale (su commissione, come precisa lo store manager) è la distribuzione degli spazi interni.

«Ciò che propongo nel mio store – racconta Bressan – sono oggetti di design e tecnologia unici in città. In alcuni casi unici in Italia, visto che si possono trovare in vendita solo on line. Inoltre – aggiunge – offro la certezza di una soluzione a tutti quei piccoli inconvenienti legati alla tecnologia, capaci di creare impasse e perdite di tempo». Ciò che promette Matteo a tutti coloro che sceglieranno il suo punto vendita, sono calma, relax e bellezza. «Un tocco di bellezza, unito alla funzionalità di un oggetto – assicura – migliora ogni ora della giornata, come ho imparato sin da piccolo con un padre editore di una rivista di architettura ed arredo e di una di fashion.

Allo store ‘Hours Life-Store’ si possono rivolgere persone di mezza età alla ricerca di oggetti di design unici (come cover per gli smartphone o i tablet fatti amano), studenti a caccia di piccoli gadget tecnologici (e del wi-fi gratis), over 50 che magari non sanno far funzionare il loro nuovo super smartphone e sono alla ricerca di assistenza.

Tutto questo in una location dove il legno e i materiali naturali la fanno da padroni.