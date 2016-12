Niente botti a San Silvestro in 9 Comuni friulani

UDINE – La notte di San Silvestro, fino a qualche anno fa, era sinonimo di petardi e fuochi d’artificio. Ora non è più così, vuoi per il rischio incendi, vuoi per la tutela degli animali. Sono sempre di più i Comuni, anche nella nostra regione, che emettono ordinanze per vietare l’utilizzo dei botti di Capodanno. I trasgressori rischiano multe comprese tra i 200 e i 500 euro.

Per ora, le ordinanze anti-botti le hanno firmate i sindaci di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Cervignano, Fiumicello, Terzo, Ruda, Campolongo Tapogliano, Villa Vicentina e Torviscosa. Stesso discorso per Pordenone e in provincia di Trieste a Duino Aurisina, San Dorligo e a Muggia.

Va precisato che le ordinanze valgono solo per i cittadini privati. Gli spettacoli ‘organizzati’ nelle piazze, con gli immancabili fuochi di mezzanotte, non corrono alcun rischio e andranno in scena regolarmente.