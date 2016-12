Ecco alcune idee per il penultimo giorno del 2016

UDINE – Ecco qui alcuni appuntamenti in programma per il penultimo giorno del 2016.

Catine Show

Imperdibile spettacolo comico con Caterina Tomasulo, in arte ‘Catine la FriulLucana’ alla Ciasa dai Fornès, a Forni di Sopra, frazione Cella, il 30 dicembre alle 21. Personaggio teatrale che spopola sui social network, nato dall’esperienza di vita da emigrante in terra friulana della cabarettista di origine lucana, da diversi anni residente a Tarcento.

Doro Gjat Vai Fradi live - End of the Year Edition

A distanza di un anno dal release party di Vai Fradi ritorna ‘Il Concertone‘, alle 21 del 30 dicembre, nel padiglione 9 della Fiera di Udine, Torreano di Martignacco. Un'ottima occasione per festeggiare assieme la chiusura di questo 2016 ricco di soddisfazioni. Con l'esibizione di: Trama from Udine e Dutch Nazari from Padova e naturalmente Doro Gjat feat Carnicats Live Band.

Ovunqu(è)Natale

Anche nell'ultima settimana dell'anno proseguono gli appuntamenti di Ovunqu(è)Natale. Il gran finale sarà affidato al gruppo vocale Spiritual Ensemble, che venerdì 30 dicembre alle 20.30 si esibirà nella chiesa di San Domenico, in viale Resistencia 71. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per informazioni: Puntoinforma, in via Savorgnana 12 (tel. 0432 1273717, www.comune.udine.gov.it).

Gospel Visionight

Venerdì 30 al Visionario è in programma una memorabile ‘Gospel Visionight’, una serata di emozioni e profondità, curata nel repertorio e nelle voci da Rudy Fantin, Direttore Artistico del Fvg Gospel Choir. Ascolteremo i classici del Gospel tradizionale e contemporaneo, spaziando da Hawkins a Franklin, e ci avvicineremo al 2017 con il cuore più leggero. Tutti i concerti hanno inizio alle 20.30 e sono ad ingresso libero. Per maggiori informazioni consultare www.visionario.movie oppure Facebook.

‘I Concerti Cividalesi’

Omero Antonutti, mostro sacro del teatro e del cinema italiano, sarà l’ospite d’eccezione del terzo appuntamento organizzato nell’ambito dell’evento musicale ‘I Concerti Cividalesi’, promosso dall’associazione Sergio Gaggia di Cividale e dedicato alla memoria dell’avvocato Antonio Picotti, punto di riferimento culturale della città ducale, che li concepì alla fine degli anni '70. Venerdì 30 dicembre, alle 20.30, nella sala della Fondazione de Claricini, a Bottenicco di Moimacco, sarà proposto uno spettacolo in cui recitazione e musica viaggeranno in simbiosi, realizzato in collaborazione con il Comune di Moimacco.

‘I Solisti Veneti’

Venerdì 30 dicembre 2016 alle 20.45, alla Sala Ajace di Palazzo D'Aronco ad Udine, si terrà l'attesissimo Recital del violinista Lucio Degani e del pianista Ferdinando Mussutto, entrambi udinesi, organizzato dall'Ente ‘I Solisti Veneti’. Il programma della serata, molto vario e di grande interesse, si aprirà con la celebre Sonata in sol minore ‘Il trillo del diavolo’ di Giuseppe Tartini, esempio del violinismo settecentesco del celebre compositore di Pirano.