Doppio colpo in villa: rubati diamanti e gioielli

UDINE – Doppio colpo nelle ultime notti in Friuli. In un caso è stata presa di mira una villa isolata a Cervignano: in meno di 60 minuti la cassaforte è stata svuotata, con il bottino che sfiora i 16 mila euro. I ladri, evidentemente, da un po’ di tempo tenevano d’occhio la villa e, approfittando dell’uscita del padrone di casa, hanno agito a colpo sicuro. Sono spariti oro, gioielli e contanti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Palmanova.

Il secondo colpo è avvenuto a Campoformido, sempre in una villa. In questo caso il furto è avvenuto tra mercoledì e giovedì. I ladri sono entrati forzando un infisso e grazie al mancato funzionamento dell’allarme, sono riusciti a mettere a soqquadro le diverse stanze. I ladri si sono impossessanti di gioielli e diamanti. Il bottino è molto ingente. Indagano i carabinieri di Tricesimo.